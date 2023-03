Azienda Termoli vince Best Show Room d'Italia su 'YouTrade'

(ANSA) - TERMOLI, 25 MAR - Dante Cianciosi, imprenditore del comparto costruzioni del Molise, originario di Campomarino (Campobasso) e titolare di un'azienda a Termoli, vince il premio Best Show-Room d'Italia della rivista "YouTrade", magazine di riferimento del mondo dell'edilizia e delle costruzioni che ogni anno organizza l'evento sulla base dei voti delle aziende produttrici.

L'impresa Cianciosi Soluzioni edili primeggia in ambito italiano per lo "show-room" più innovativo. Un riconoscimento importante per Dante Cianciosi, titolare di uno stabilimento situato nel Nucleo industriale Valle Biferno, il quale, presente alla manifestazione svoltasi a Lamezia Terme (Catanzaro), ringrazia chi in Italia lo ha sostenuto.

"E' stupendo incontrarsi finalmente al sud e parlare di produzioni e distribuzioni di materiali edili. E' stupendo che tutto questo stia avvenendo grazie a YouTrade - dichiara al momento del ricevimento del riconoscimento - Sono tantissimi anni che partecipo a questo evento e finalmente siamo arrivati al sud. Finalmente l'edilizia inizia a prendere quota sotto l'aspetto culturale grazie ai gruppi di distribuzione che lavorano. La qualità di un manufatto finale è la cosa che interessa più di tutti. Il manufatto finale è quello che ci permette di transitare più tranquillamente su un ponte, ci permette di vedere una scuola che non crolla sui bambini".

Cianciosi, concludendo, sottolinea l'importanza della cultura e della qualità nel mercato. "Non chiediamo ai nostri fornitori solo il prezzo - prosegue l'imprenditore termolese - ma iniziamo a chiedere loro i prodotti migliori, certamente concorrenziali.

Per me nel centro delle costruzioni: dalla produzione fino alla messa in opera, c'è il rivenditore. Il distributore è la figura centrale di tutto questo. Grazie all'impegno di tanti come YouTrade. Chiediamo a noi stessi e al mercato qualità e competenza". (ANSA).