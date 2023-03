Comune Termoli attiva canale Telegram per promozione eventi

(ANSA) - TERMOLI, 23 MAR - Un canale su Telegram per promuovere gli eventi di Termoli. E' l'ultima iniziativa dell'amministrazione comunale, assessorato al Turismo. La piattaforma sarà utilizzata per divulgare le iniziative turistiche e culturali, inviando messaggi informativi a tutti coloro che si iscriveranno.

Con 'TermoliTurismo' per essere sempre aggiornati su date, orari e avvisi riguardanti le manifestazioni che animano la città durante l'anno. "Uno strumento che potenzia la comunicazione dell'Amministrazione Comunale - spiegano dal Comune di Termoli - e favorisce le associazioni organizzatrici, consentendo di raggiungere un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo di cittadini e turisti in maniera facile e diretta".

(ANSA).