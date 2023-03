Sanità: dimissioni Toma; Pd, è fallimento del centrodestra

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - "È il finale conclamato del fallimento di un'intera coalizione. Ora, il centrodestra regionale lasci le istituzioni che non ha saputo amministrare.

La parola ai molisani". Così il capogruppo del Pd alla Regione Molise, Micaela Fanelli, commenta le dimissioni del presidente Donato Toma dalla carica di commissario della Sanità.

"Hanno voluto pervicacemente che Toma diventasse commissario - aggiunge Fanelli - affermando che solo così si sarebbero potuti risolvere i problemi della sanità molisana. Che invece si sono aggravati enormemente. Per questo ero contraria alla sua nomina. Era scontato, fin dall'inizio, che finisse male".

L'esponente dell'opposizione infine conclude: "Ci vuole competenza, ci vuole pazienza, ci vuole umiltà. Nessuna di queste caratteristiche c'era e c'è in capo al presidente del centrodestra. La mia non era una contrarietà di principio fra le cariche di Governatore e Commissario, era specifica, riferita a lui. Le argomentazioni stamani addotte da Toma vanno chiamate col loro nome: scuse. Le stesse che dovrebbe ad ognuno dei cittadini molisani. Toma vada via, ma non prima di aver chiesto scusa". (ANSA).