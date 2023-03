Anniversario visita Wojtyla a Termoli, videomessaggio del Papa

(ANSA) - TERMOLI, 18 MAR - "Cari fratelli e sorelle, state festeggiando l'anniversario dei quarant'anni della visita di San Giovanni Paolo II. Ho visto che avete tanti progetti vivi, progetti di sviluppo, di servizio della vostra comunità. Vi ringrazio per questa vostra vivacità". Così Papa Francesco in un videomessaggio rivolto alla comunità di Termoli in occasione delle celebrazioni del quarantennale della visita di Papa Giovanni Paolo II a Termoli.

"Una Chiesa che non è viva, non è Chiesa, è una finta Chiesa.

E voi, vedo, che siete vivaci. Quando avete fatto una cosa, ne fate un'altra. Questa è la vita: non perdere la gioia e andare avanti e pregare, pregare sempre - ha proseguito il Santo Padre rivolto ai fedeli di Termoli -. E se qualcuno può dire 'ma io sono peccatore', prega di più, il Signore ti vuole bene, il Signore è venuto per i peccatori. Nessuno si senta escluso dal Signore. Avanti, coraggio, che il Signore benedica tutti e pregate anche per me". (ANSA).