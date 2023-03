A Termoli al via la tradizione degli Altari di San Giuseppe

(ANSA) - TERMOLI, 17 MAR - Tutto pronto a Termoli per la visita degli Altari di San Giuseppe, "A vetare de San Gesèppe", gli allestimenti in abitazioni private nel Borgo Antico dedicati al santo che si celebra il 19 marzo.

Nella città adriatica si rinnova un'antica tradizione che impegna le famiglie termolesi già da mesi nella preparazione di stoffe, manifatture e creazioni artistiche da utilizzare negli altari.

Il via al "tour" tra le abitazioni nel Centro storico, nel primo pomeriggio, intorno alle 15. Numerosi locali e case saranno aperte per permettere la visita dei fedeli. Già da domani e fino al 20 marzo si svolgerà la manifestazione che vedrà le famiglie della città girare tra i vicoli del Borgo per ammirare gli altari.

A partire dalle 15 del 18 marzo, in via Vescovo Pitirro, di fronte la Cattedrale di Piazza Duomo, si aprirà l'altare della famiglia Ronzitti-Cicchino. Sarà, inoltre, presentato il libro dal titolo:"I vetare de San Gesèppe. Dinde u pajèse e fòre i pòrte" scritto di Vincenzo Cicchino.

L'associazione folklorica marinara termolese "'A Shcaffètte" a sua volta ha allestito presso la Torretta Belevedere l'altare che potrà essere visitato dal 18 marzo alle ore 17 fino alle ore 13 del 19 marzo. Ai visitatori sarà offerta una pagnottella di pane benedetto con una scodella di legumi cotti: grano, fave, ceci, granturco e cicerchie.

Altari sono allestiti anche nelle scuole da parte di alunni.

(ANSA).