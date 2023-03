Olio, Premio Goccia d'oro, i vincitori della XIX edizione

(ANSA) - LARINO, 13 MAR - Alla Tenuta "Terra Sacra" di Lupara (Campobasso) è andato il Gran Premio Francesco Ortuso della XIX edizione di "Goccia d'oro", concorso che vede protagonisti gli oli extravergine d'oliva delle aziende molisane. L'evento con gli assaggiatori professionisti si è tenuto online e ha visto la partecipazione di circa trenta imprese del territorio. Il premio 'Mario De Leo' è andato all'azienda Andrea Caterina di Ururi.

Per quanto riguarda le categorie degli oli, ha vinto l'azienda Maria Luisa Auriemma di Larino per la sezione Bio-dop; la Srls Agricola di Giovanni Di Vito di Campomarino per i Dop, Emilia Martino di Rotello (Campobasso) per la sezione Biologico.

Nella categoria Fruttato intenso, primeggia la Tenuta Terra Sacra di Lupara di Benedetto Salvatore, nel fruttato medio il primo premio va ad Antonio Villani di Campomarino (Campobasso) e per il fruttato leggero la vittoria è andata a Manrico Di Battista di Santacroce di Magliano (Campobasso). Nella sezione amatori, il primo classificato è Giacinto Glave di Ururi (Campobasso).

Le selezioni degli oli extravergine di oliva sono state condotte da una giuria di assaggiatori professionisti, l'organizzazione dell'evento è di Maurizio Corbo dell'Arsarp Molise, Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca. Le premiazioni si svolgeranno entro fine marzo nella sede dell'Arsarp di Campobasso. (ANSA).