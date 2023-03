Rifiuti, Molise, raccolta Raee in calo nel 2022

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 MAR - In Molise nel 2022 la raccolta di Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) è diminuita del 7,2%, dato peggiore rispetto alla variazione media nazionale negativa (-6,2%) ed è proseguito il trend a segno meno iniziato l'anno scorso. E' quanto emerge da un report del Centro di coordinamento Raee. Il pro capite si è fermato a 5,31 kg per abitante, inferiore al dato medio italiano (6,12 kg/ab). La contrazione riguarda entrambe le province, con percentuali molto differenti: Campobasso ha perso il 9,4% dei volumi, Isernia lo 0,1%. Campobasso ha però confermato il primato per volumi: la provincia ha infatti raccolto il 74,4% del totale regionale. Il 17% dei quantitativi complessivi è ritirato da un solo gestore della raccolta nei Centri di raccolta comunali (CdR).

L'87,7% della raccolta regionale è effettuata presso i CdR, il 12,3% presso i Luoghi di raggruppamento della distribuzione (LdR). Questo andamento non rispecchia allo stesso modo le due province: a Isernia i Raee vengono portati quasi esclusivamente nei CdR. (ANSA).