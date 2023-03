Molise, Giacomo Papa consigliere giuridico governatore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAR - Giacomo Papa è il nuovo consigliere del presidente della Regione Molise in campo giuridico. Lo ha nominato lo stesso governatore, Donato Toma, con proprio decreto. Lo scorso 22 febbraio Papa ha rassegnato le dimissioni da subcommissario alla Sanità del Molise, "avendo registrato nel corso della riunione presso il Ministero della Salute il venir meno delle condizioni che mi avevano indotto ad accettare l'incarico".

L'incarico avrà la finalità di offrire un affiancamento e un supporto tecnico-giuridico al presidente della Regione "anche per l'attività di consulenza, predisposizione ed esame degli atti amministrativi, compresa la verifica di carattere giuridico delle proposte di delibera di Giunta regionale, soprattutto in relazione alla necessaria natura di urgenza ed improrogabilità degli atti adottati dall'Esecutivo nel periodo elettorale".

