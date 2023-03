Integrazione socio-lavorativa immigrati, siglato accordo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAR - Sviluppare collaborazioni tese alla promozione dell'integrazione socio-lavorativa dei rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità. E' la finalità del protocollo firmato oggi dal presidente dell'Associazione costruttori edili del Molise (Acem-Ance) Corrado Di Niro e dalla presidente dell'Associazione 'Dalla parte degli ultimi' Loredana Costa.

Prevede una collaborazione tra le due organizzazioni attraverso la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro nel settore dell'edilizia. Obiettivo dell'intesa è tentare di arginare il grave problema della carenza di manodopera nel settore, in parte causata anche dal mancato ricambio generazionale, che rischia di frenare anche i prossimi lavori del Pnrr.

"Ci impegneremo a divulgare presso gli associati le progettualità dell'Associazione 'Dalla parte degli ultimi' - ha spiegato Di Niro - coinvolgendo le aziende nelle sue iniziative per sfruttare ogni opportunità che essa offre per combattere il problema della carenza di manodopera". (ANSA).