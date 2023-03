Giornata mondiale del rene: Molise,il 9/3 screening gratuiti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAR - In occasione della 'Giornata mondiale del rene', Regione Molise e Azienda sanitaria regionale (Asrem) hanno promosso un'attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione verso le patologie renali.

Gli screening verranno effettuati presso gli ambulatori di Nefrologia degli ospedali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli, dalle 9 alle 15 con visite nefrologiche gratuite per tutti i cittadini dai 18 anni in su. Gli screening comprendono: raccolta anamnestica, esame obiettivo, misurazione della pressione arteriosa, esame urine (tramite stick). In caso di evidenza di alterazioni dell'esame delle urine e dell'esame obiettivo, il paziente verrà successivamente indirizzato ad approfondimenti diagnostici. Non sarà necessaria l'impegnativa del medico curante. Per info e prenotazioni bisognerà contattare il call center dell'Asrem dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 al numero 0875752626. (ANSA).