Interreg: Aast a Bari per progetto europeo Efintis

(ANSA) - TERMOLI, 02 MAR - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, partner del progetto europeo 'Efintis' Italia, Albania e Montenegro, ha partecipato oggi a Bari all'incontro finale dell'Interreg.

Ad aprire i lavori con l'accoglienza dei partecipanti, Ugo Patroni Griffi Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale che ha organizzato l'incontro. "Con il progetto Efintis non abbiamo solamente rafforzato i rapporti con gli enti ed autorità coinvolte in quanto partner, ma soprattutto focalizzato l'attenzione sulle sfide e le opportunità di sviluppo future nel settore dei Trasporti e della Mobilità Transfrontaliera. Attività in cui il nostro ente è particolarmente attivo" le dichiarazioni di Patroni Griffi.

Approvato dall'autorità di gestione dell'Interreg, Programma comunitario europeo che favorisce la coesione e lo sviluppo integrato delle zone transfrontaliere, Efintis punta a potenziare i rapporti tra i porti dell'Adriatico: Termoli, Bari, Bar e Durazzo attraverso collegamenti internazionali sostenibili, a sviluppare flussi turistici e informatici, a incentivare i rapporti tra la realtà locale e la Puglia, l'Albania ed il Montenegro.

L'obiettivo primario: aumentare l'efficienza dei flussi di trasporto intermodale attraverso l'aggiornamento dei sistemi informativi gestionali degli attori coinvolti e il miglioramento delle connessioni Ict tra le diverse modalità di trasporto per passeggeri e merci (trasporto marittimo, stradale e ferroviario).

A presentare l'azione pilota dell'Azienda Autonomia di Soggiorno e Turismo, l'Ingegnere Matteo Apollonio in rappresentanza della Dba Groups, società che si è occupata di sviluppare in concreto le attività inerenti il "project pilot" assegnato all'Ente molisano. Hanno partecipato, sempre per l'Aast, le dottoresse Angela Zeffiro e Laura Sterlacci. Nel corso del meeting, ognuno dei cinque partner coinvolti, Porto di Bar (capofila e coordinare del progetto), Autorità Portuale di Durazzo, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, ha avuto modo di presentare le azioni e gli obiettivi raggiunti. (ANSA).