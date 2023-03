Chef Talia confermato presidente Unione Cuochi Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 MAR - Lo chef termolese Massimo Talia riconfermato al "timone" dell'Unione Cuochi per il Molise. Il consiglio direttivo ha rinnovato le cariche e rieletto Talia alla presidenza regionale.

Il responsabile per la provincia di Campobasso è, invece, Matteo Miucci e per la provincia di Isernia è Giovanni Colarusso. Eletti anche i consigli direttivi delle due associazioni provinciali. (ANSA).