Libri:Area bombing,Di Sante racconta bombardamenti su Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAR - 'Area bombing, i bombardamenti anglo-americani sull'Italia durante la Seconda guerra mondiale'.

E' il titolo del libro di Costantino Di Sante, storico dell'Università del Molise, che verrà presentato domani 2 marzo, alle 18, alla 'Casa del popolo' di Campobasso. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna 'Ripercorrere la storia, libri per riflettere' a cura di Fabrizio Nocera.

Il libro ricostruisce gli avvenimenti e le strategie utilizzate dagli anglo-americani nelle incursioni aeree sull'Italia durante la Seconda guerra mondiale. Il materiale documentario utilizzato, in gran parte inedito, ha confermato che la Penisola, anche se non con lo stesso impeto ed effetti distruttivi, fu sottoposta alle medesime strategie di area bombing (bombardamento a tappeto) sperimentate dagli Alleati in Germania e in Giappone. Grazie ai resoconti dei 'Notiziari dell'Ufficio Contraerei', viene delineato un primo quadro complessivo degli attacchi aerei avvenuti in Italia tra il giugno 1940 e il marzo 1945. Nel volume sono riportate cartine, schizzi delle rotte degli aerei che effettuarono le incursioni e in parte quali furono le distruzioni e le vittime causate da alcuni dei principali bombardamenti sulle città italiane. Come caso di studio, con un ricco apparato fotografico, sono riportate le azioni aeree avvenute in Toscana dal giugno 1940 al settembre 1944. (ANSA).