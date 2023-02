Brunese, corso informatica a Termoli è di serie A

(ANSA) - TERMOLI, 28 FEB - "Questo corso nasce con il massimo dell'investimento dell'ateneo sulla sede e sul corso stesso. Lo chiarisco subito:non è il corso di serie b del corso di informatica che esiste già a Pesche. E' un altro corso di serie A".

Così, oggi, all'Unimol di Termoli il rettore Luca Brunese, arrivato insieme al Sindaco della città Francesco Roberti per la presentazione del nuovo percorso di studio in informatica che sarà attivo dal nuovo anno accademico. Presenti i responsabili di numerose aziende del Valle Biferno tra cui il direttore di Stellantis.

"Siamo consapevoli che solo in questo modo possiamo spendere il massimo delle energie per il successo dell'iniziativa - ha aggiunto Brunese -. Sono molto fiducioso. Noi ce la mettiamo realmente tutta, siamo molto convinti del progetto".

Brunese sottolinea come negli ultimi anni:"quello che ha funzionato è stato avere chiari gli obiettivi: lottare per l'esistenza e, oggi, mi sento di dire che è una battaglia vinta.

Anche nei momenti di crisi più profonda abbiamo mantenuto costante e anzi, anche leggermente aumentato il numero delle matricole".

Il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia Francesco Roberti, nel suo intervento, parla dell'importanza del progetto per la città.

"Devo ringraziare il rettore ma anche tutto il senato accademico - commenta il primo cittadino - . L'idea che ci è venuta in mente, già anni fa durante la campagna elettroale, è stata lungimirante. Oggi qui sono presenti molte grandi aziende: c'è il direttore di Stellantis, la preside dell'Istituto industriale. Ci sono tutte le premesse per poter andare a prenderci quella fetta di mercato in una fascia territoriale geografica che va da Pescara a Foggia e dove i numeri ci sono".

