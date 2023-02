Premio letterario De André, 87 opere dall'Italia per IX edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 FEB - Per l'edizione 2022 del 'Premio letterario nazionale Fabrizio De André' sono 87 le opere pervenute che hanno proposto componimenti, in prosa e poesia, legati al tema della "Guerra degli uomini" nel suo orrore di dolore e lacerazione che soffocano, al di là della bandiera. Il premio, che si tiene a Pietracatella, in provincia di Campobasso, è giunto alla sua nona edizione e sono oltre 1.100 le opere pervenute in nove anni di vita dell'iniziativa. Le opere proposte provengono da quasi tutte le regioni d'Italia.

Per la categoria adulti: 41 componimenti in poesia, 28 testi per la sezione narrativa. Per la categoria studenti: 9 componimenti in poesia e 9 le proposte per la narrativa.

Il Molise è maggiormente rappresentato, a seguire Lazio, Campania, Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia, Abruzzo e poi regioni come Toscana, Piemonte, Puglia, Veneto e Liguria, ma anche Sardegna, Marche, Umbria e Trentino. I componimenti saranno valutati da una giuria tecnica composta da nomi e volti noti nel panorama culturale italiano, curatori, educatori ed esperti nel campo dell'arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici, professori universitari.

Padrino e giurato d'eccezione è il vignettista e scrittore Vauro Senesi. Tra i giurati anche Giobbe Covatta. Il premio letterario Fabrizio De Andrè, nato nel 2014 da un'idea di alcuni cittadini di Pietracatella, gode del patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus e nelle diverse edizioni ha avuto il patrocinio del Premio De André "Parlare Musica", della Regione Molise e del Comune di Pietracatella. Al cantautore il paese molisano ha intitolato una piazza, inaugurata in occasione della prima edizione del Premio, il 7 giugno 2014, presente Dori Ghezzi. (ANSA).