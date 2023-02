Smar-T-ourist Land, dalla costa all'Alto Molise nuovi itinerari

(ANSA) - TERMOLI, 21 FEB - Al via i laboratori partecipativi di comunità per realizzare il progetto di cooperazione territoriale Smart Tourist Land, di cui il Flag Molise Costiero è lead partner. L'iniziativa coinvolge il litorale molisano e gli altri territori con il Gal "Trigno Castellelce" e il Gal "Alto Molise". Obiettivo è realizzare un itinerario che inizia sulla costa per giungere nell'alto Molise con il Gal Trigno Castellelce come cerniera di collegamento. I living lab saranno animati da tutor esperti con la supervisione di docenti dell'Unimol che si occupano di antropologia del turismo e antropologia, economia e gestione delle imprese alimentari.

L'itinerario collegherà la riviera con i porticcioli turistici, i siti di pregio naturalistico con i territori rurali dell'entroterra:dagli antichi borghi rurali, dalla rete delle antiche vie transumanti e mulattiere punteggiati di masserie e antiche fontane, piccoli edifici devozionali ed edicole, ricoveri artigianali per uomini e animali in cammino. Un paesaggio storico-culturale fatto di monumenti e opere d'arte, chiese e monasteri, artigianato d'arte sacra e tradizioni religiose e cerimoniali, costumi tradizionali, cibi tipici e modi di convivialità, mulini e cantine, 'trabucchi', profondamente radicato nella "longue durée" dell'antica civiltà adriatica e mediterranea, che fa parte della più ampia cultura condivisa europea. Sono almeno tre gli elementi del patrimonio immateriale che caratterizzano questo macro-ambito: dieta mediterranea, pratiche e cultura della transumanza e muretti a secco. L'itinerario potrà essere usato per sperimentare nuovi modelli di offerta turistica basati sulla valorizzazione degli ecosistemi naturali e culturali, comprese le filiere agricole, a supporto di un "turismo esperienziale".

I risultati attesi: una nuova offerta turistico/culturale con possibilità di scelta di "percorsi e rotte personalizzate" atte a garantire una fruibilità e un racconto completo del patrimonio bio-culturale di ciascun territorio dell'area di cooperazione.

(ANSA).