Consiglio Molise, sì a odg, tutelare futuro 'Gemelli Molise'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 FEB - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato, all'unanimità dei presenti, due ordini del giorno per tutelare il futuro del 'Gemelli Molise' struttura privata convenzionata con il Sistema sanitario regionale (Ssr).

Gli atti di indirizzo non sono stati votati da una larga rappresentanza della maggioranza di centrodestra con diversi consiglieri assenti al momento del voto. Con l'atto di indirizzo approvato il Consiglio ha preso atto del decreto del Commissario ad Acta per la sanità e presidente della Regione, Donato Toma, con il quale si impartiscono nuove disposizioni per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia da parte delle strutture contrattualizzate. Nello stesso tempo ha preso atto della nota del Gemelli Molise trasmessa al ministero della Salute e all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) con la quale ha relazionato in merito alla prescrizione ed esecuzione dei trattamenti radioterapici eseguiti presso la struttura che, in base al decreto commissariale, devono essere validati dal direttore del reparto di Oncologia dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

L'Assemblea ha quindi chiesto al governatore, nella veste di Commissario ad acta, di sospendere l'efficacia del suo decreto (1/2023) in attesa che organi terzi, come concordato al Tavolo di comparto istituito presso la Prefettura di Campobasso, possano esprimere a riguardo i loro pareri. Il Consiglio ha anche approvato, sempre all'unanimità dei presenti, un secondo ordine relativo ai tetti di spesa per i trattamenti di radioterapia ritenuti 'assolutamente ingiustificati' e che 'mettono a repentaglio il diritto alla salute dei cittadini molisani' e, più in generale, 'di tutti coloro che hanno necessità di ricorrere a cure radioterapiche presso il Gemelli Molise'. L'Assemblea ha impegnato il presidente-commissario a revisionare il budget assegnato al Gemelli Molise per l'assistenza specialistica radioterapica nelle more dell'adozione di un nuovo nomenclatore tariffario al fine di tener conto dell'evoluzione clinica e tecnologica, assicurando, nel contempo, la continuità del servizio per i malati oncologici. (ANSA).