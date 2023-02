Compattatore contro auto a Termoli, tre feriti in ospedale

(ANSA) - TERMOLI, 17 FEB - E' di tre feriti il bilancio di un incidente stradale, accaduto oggi pomeriggio lungo la provinciale "Sinarca" a Termoli, che ha visto coinvolto un compattatore della nettezza urbana e un'autovettura. Il conducente della vettura e un passeggero sono rimasti incastrati nell'abitacolo. Sul posto il 118 Molise e i Vigili del Fuoco. I pompieri estratto dalla macchina i due feriti, trasferiti subito all'ospedale cittadino San Timoteo. Lesioni anche per il conducente del mezzo pesante. In zona la Polizia stradale e Vigili urbani per i rilievi. (ANSA).