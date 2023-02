Zes: sindaco Termoli, lavoriamo per altre realtà industriali

(ANSA) - TERMOLI, 16 FEB - "Stiamo mettendo in campo altre iniziative per rendere il Consorzio industriale appetibile e mettere il Cosib nelle condizioni per far atterrare altre realtà industriali". Così il Sindaco di Termoli Francesco Roberti, oggi, al Consorzio industriale della Valle del Biferno dove ha partecipato all'incontro con il Commissario straordinario del Governo per la Zes del Molise Manlio Guadagnuolo in occasione del rilascio della prima autorizzazione inerente l'ampliamento di un'industria già esistente, la Itt.

"Questo territorio è ancora vivace sul fronte delle richieste di nuove realtà produttive - ha proseguito Roberti -. Stiamo dando le giuste risposte ad un territorio in crescita. Con l'ampliamento di questa impresa inizieranno a lavorare maestranze locali".

Il primo cittadino, appena rientrato dalla Bit di Milano sottolinea:"Termoli è stata molto gettonata alla vetrina milanese dal punto di vista degli stakeholders e di chi in qualche maniera sta approntando pacchetti turistici. Puntiamo molto sulla destagionalizzazione del turismo perché ci sono realtà a partire dal nostro borgo antico alla cucina termolese, quest'ultima divenuta un modo per attrarre viaggiatori. Il turismo eno-gastronomico si sposa bene sulla costa e, soprattutto, da qui partire per conoscere l'interno del Molise dove ci sono bellissime realtà. La Bit nel suo complesso ha abbracciato tutto il Molise e Termoli ha fatto la sua bellissima figura". (ANSA).