'M'illumino di meno', a Campobasso iniziative ambientali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - Il Comune di Campobasso aderisce anche quest'anno a 'M'illumino di meno' la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa dalla trasmissione radiofonica 'Caterpillar' di Rai Radio2. L'edizione 2023 mapperà il fenomeno delle Comunità energetiche rinnovabili, alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. L'Amministrazione comunale di Campobasso da anni ha avviato il proprio percorso di transizione ecologica attraverso interventi mirati al risparmio energetico e alla produzione energetica da fonti rinnovabili. Domani 16 febbraio saranno messe in campo alcune iniziative 'sostenibili'. Tra queste, lo spegnimento simbolico, dalle 18.30, delle luci del Palazzo di Città e del Castello Monforte, la messa a dimora di nuovi alberi, l'installazione di nuove casette per pipistrelli in parchi cittadini e l'inaugurazione, alle 12, di una compostiera presso l'orto didattico della scuola Jovine in via Friuli Venezia Giulia. (ANSA).