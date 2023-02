In comune Molise contributi a negozi per vendita quotidiani

(ANSA) - PETRELLA TIFERNINA, 15 FEB - Un contributo annuale di 450 euro, per un massimo di cinque anni, destinato alle attività commerciali locali che vogliano ampliare la propria offerta di prodotti e servizi alla distribuzione e rivendita di prodotti editoriali. L'iniziativa è del Comune di Petrella Tifernina (Campobasso), che ha pubblicato uno specifico avviso dopo la chiusura a fine gennaio dell'unico distributore di riviste e quotidiani.

"La nostra scelta - spiega il sindaco, Alessandro Amoroso - è dettata dal voler garantire ai cittadini il diritto ad essere informati. I cittadini di piccoli Comuni, come quello che rappresento - prosegue - sono in maggioranza anziani e poco inclini ad informarsi esclusivamente online. Per loro l'informazione cartacea è un momento di confronto e di relazione con gli altri, oltre che di approfondimento. Per questo motivo vogliamo incentivare, con un piccolo sostegno, chi vuole investire e continua a credere nella nostra comunità".

L'iniziativa del primo cittadino segue quella messa in campo lo scorso gennaio: dopo la chiusura dell'unico distributore di carburanti, il Comune ha rilevato l'impianto attivando un servizio self service a prezzi contenuti. (ANSA).