Sanità: Toma, aumentato budget per pazienti molisani

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 FEB - Budget e tetti di spesa per la sanità fissati a inizio anno. L'annuncio è arrivato questa mattina nel corso di una conferenza stampa del presidente-commissario della sanità molisana Donato Toma insieme al subcommissario Giacomo Papa. I decreti firmati introducono diverse novità e tra queste un incremento del 20 per cento del budget riservato ai pazienti molisani.

"Alla fine del 2022 - ha detto Toma -abbiamo assunto i tetti di spesa che erano necessari per attribuire i budget a tutte le strutture sanitarie private e pubbliche. Accogliendo anche le istanze degli operatori sanitari, che ci chiedevano di avere a inizio anno i budget, nel mese di gennaio li abbiamo fissati. La cosa rilevante è che abbiamo trasferito 10 milioni in più sulla sanità riservata ai molisani, quindi prima curiamo i molisani, poi gli altri". Tre le altre novità anche una nuova distribuzione dei 'carichi' sul territorio. "Per quanto riguarda le prestazioni della erete territoriale - ha spiegato Toma - abbiamo potenziato Isernia e Termoli perché avevano una assegnazione di tetti di spesa bassa rispetto a una esigenza di sanità maggiore".

Toma infine ha anche parlato del suo futuro: "Per me la priorità è il diritto alla salute dei molisani e per questo ho messo anche in conto la possibilità di non essere ricandidato, in questa regione c'è invece chi mette al primo posto gli interessi personali". (ANSA).