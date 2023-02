Carnevale, a Termoli villaggio con giochi, clown e musica

(ANSA) - TERMOLI, 03 FEB - Quattro giorni di giochi, musica con stand e gonfiabili a Termoli per il Carnevale 2023. Il Comune adriatico con l'assessorato alla Cultura ha organizzato insieme alle associazioni del territorio i festeggiamenti carnevaleschi in Piazza Vittorio Veneto dove sarà allestito un vero e proprio villaggio con gonfiabili e stand dal 18 al 21 febbraio prossimi. Si parte il 18 febbraio, alle ore 18,30 in centro con "Sorridere Sempre Carnival Party" con i volontari dell'associazione "Sorridere Sempre" protagonisti di performance di clown e maestri del sorriso.

Nel Borgo Vecchio, alle ore 15,30, spazio al "Tesoro del Borgo" con il Mago Checco e Mago Peppe insieme per un'avvincente caccia al tesoro. Indizi da rintracciare e personaggi fantastici da incontrare per cercare di arrivare al "bottino" finale.

Domenica 19 febbraio in Piazza Monumento, alle ore 10,30, "Tutti in Piazza": giochi, musica, balli in maschera all'insegna del divertimento e in compagnia di artisti che renderanno magico il Carnevale. Nel pomeriggio, dalle ore 15,30, un "Carnevale da S…Ballo" con performance, dance ed esibizioni delle scuole di ballo che allieteranno tutti i presenti attraverso spettacoli e musiche coinvolgenti.

Lunedì 20 febbraio, dalle ore 17 arriva il "Legno-Giochiamo con Mastro Tony", i giochi di legno realizzati per da Mago Tony.

Gran finale martedì 21 febbraio in Piazza Monumento con "Il Gran Galà di Carnevale" a partire dalle ore 17. (ANSA).