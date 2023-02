A Campobasso 'Casa tecnologie emergenti', progetto da 11 mln

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 FEB - Grazie a un finanziamento di 11 milioni di euro ottenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit), la 'Casa delle Tecnologie Emergenti' a Campobasso è realtà. Il Comune è tra i sette in Italia assegnatari del finanziamento. Il progetto si occuperà di sviluppare attività di ricerca, open innovation e tech competence transfer su due diverse linee di intervento: quella della Città & servizi intelligenti per cittadino e imprese e quella della salute, agonismo, sportech, wellness, e wellbeing del cittadino. "Campobasso apre le porte a sviluppo, innovazione e ricerca così come non era mai accaduto in passato nella nostra regione - le parole del sindaco, Roberto Gravina - incentivando un futuro di crescita che vogliamo basare, insieme a tutti i partner che abbiamo coinvolto, soprattutto sul dare nuove possibilità di lavoro alle giovani generazioni, ponendo un freno alle dinamiche di spopolamento che interessano tutto il nostro territorio". Gli interventi del bando erano rivolti ai Comuni, quali soggetti beneficiari, nei quali doveva essere presente una rete a banda ultra larga in tecnologia mobile 5G, in partenariato con Università e/o Centri di ricerca italiani e imprese, Pmi e/o start up italiane o con una sede operativa sul territorio italiano. (ANSA).