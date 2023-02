Diocesi Termoli-Larino presenta Settimana della vita

(ANSA) - TERMOLI, 02 FEB - Intercettare la povertà sanitaria del territorio di Termoli-Larino, verificarne entità e caratteristiche, gettare le basi per un percorso propositivo e progettuale di contrasto o correzione alle situazioni critiche.

Con questi obiettivi la Diocesi del Basso Molise ha presentato la "Settimana della vita". Il direttore della Pastorale salute diocesana Giovanni Fabrizio, con Don Marcello Paradiso, vicario generale della Diocesi, e Francesco Fusco della Lilt hanno illustrato gli eventi della settimana.

Il programma prende il via domenica 5 febbraio con la raccolta fondi per le parrocchie "Una primula per la vita" a cura del Movimento per la Vita nella 45/a giornata nazionale. Il 6 febbraio, alle 18, presentazione del volume "L'Anello di Congiunzione" curato da Don Benito Giorgetta e dedicato alla catechesi di Papa Francesco sulla vecchiaia nella Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Dal 7 al 13 febbraio raccolta del farmaco per la Caritas diocesana in 3 farmacie di Termoli: Cappella Via Maratona, Le Diomedee e Del Molinello.

Partecipano anche l'attività Berchicci di Guglionesi e Morrone di Montenero di Bisaccia.

L'8 febbraio il vescovo De Luca con i sacerdoti ascolterà testimonianze, bisogni e iniziative che arrivano dal territorio a cura della Pastorale Salute Diocesana presso il cinema S.Antonio, alle ore 16. Giovedì 9 febbraio premiazione del concorso "Dai colore alla vita" rivolto alle scuole e ai corsi di catechismo, presenziata dal presule De Luca; venerdì 10 incontro con il personale sanitario del Basso Molise al cinema Sant'Antonio alle 17; sabato 11 febbraio la 31/a Giornata mondiale del Malato, curata dall'Unitasi nella Chiesa di San Francesco.

"Si rinnova questo impegno dell'attenzione alla vita - dichiara Don Marcello - dei deboli, degli ammalati e sofferenti.

Riferendoci alle parole del Papa, l'ammalato non deve essere solo, ma ha bisogno di essere accompagnato e sostenuto. Se dentro una compagnia vive la sua condizione in modo umano.

Questo è il messaggio fondamentale. Contrastiamo, nel contempo, la cultura della morte, dello scarto e sosteniamo la vita".

(ANSA).