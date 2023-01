Ricerca: via libera a Polo Ecosistema Unimol da 28 mln

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 GEN - "Il Bando dell'Agenzia per la Coesione territoriale ci ha fatto un po' penare, noi eravamo convinti dell'efficacia del progetto e di aver risposto a tutte le richieste del documento, ma l'Agenzia ci aveva proposto un finanziamento del 50%. Abbiamo fatto ricorso al Tar che ha dato la sospensiva e in autotutela l'Agenzia ha deciso di concederci il finanziamento totale". Così il rettore dell'Università del Molise, Luca Brunese, ha commentato il via libera alla realizzazione del Centro di ricerca 'Polo ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transizione energetica' dell'Unimol per un investimento complessivo di 28 milioni di euro.

"In questo progetto - ha aggiunto - abbiamo partner importanti, sia dal punto di vista pubblico, che privato: Asrem, Comune di Campobasso, le Università di Genova, Messina e Vanvitelli (Napoli). Tra quelli privati c'è il pastificio La Molisana, l'Irccs Neuromed, Sviluppo Italia, ma questo non voglio considerarlo un privato - ha specificato il Rettore - e anche altre aziende di rilievo nazionale (Nikon, Samsung). E' dunque un progetto molto importante, la compagine è formata molto bene ed è anche coesa. Ognuno dei partecipanti ha un asset importante da garantire allo sviluppo del progetto che sono sicuro - ha concluso - ci darà grandi soddisfazioni". (ANSA).