Poste Larino inserite in progetto nazionale "Polis"

(ANSA) - LARINO, 27 GEN - L'ufficio postale di Larino è la prima sede della provincia di Campobasso inserita nel progetto "Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale" dell'ente italiano.

Con l'iniziativa, Poste Italiane intende favorire la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei Comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione Europea e l'Italia si sono date con il piano Next Generation EU. Il progetto "Polis" prevede diverse tipologie di interventi; per la sede di Larino è previsto un completo restyling degli ambienti per migliorare la qualità dei servizi e dell'accoglienza.

Sarà attivato uno sportello che consentirà lo sviluppo di attività innovative e soprattutto dove i cittadini potranno richiedere numerosi servizi della Pubblica Amministrazione come la carta d'identità elettronica, i certificati di stato civile e anagrafici, le autodichiarazioni di smarrimento, il modello Obis per i pensionati, la certificazione unica, il rilascio di patente nautica e denuncia, la richiesta duplicati patente.

Oggi, sono iniziati i lavori nella sede postale di via Opplaco; gli utenti potranno rivolgersi all'altro ufficio di via Cluenzio dove da lunedì 30 gennaio ci sarà uno sportello loro dedicato che sarà potenziato e resterà disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35. La durata dei lavori è stimata in 60 giorni. (ANSA).