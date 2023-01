Neve in Molise, ripristinata viabilità su Ss 17 e Ss 650

(ANSA) - ISERNIA, 21 GEN - Il maltempo ha concesso una tregua e la normale viabilità è stata ripristinata sulla statale 17 e sulla statale 650 Trignina dove, durante la notte, si sono registrate notevoli difficoltà provocate da tir incolonnati o intraversati. In particolare sulla Statale 17, al Valico di Castelpetroso (Isernia), il traffico è rimasto paralizzato per cinque ore.

Tanta la rabbia degli automobilisti che hanno denunciato l'assenza di mezzi spazzaneve e spargisale. La Polstrada raccomanda massima prudenza e di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Il pericolo maggiore è dovuto alla formazione di ghiaccio sulle strade. (ANSA).