Neve in Molise: disagi nell'area frentana, strade interrotte

(ANSA) - LARINO, 21 GEN - Arriva la neve nell'area frentana con Larino, Santacroce di Magliano, Bonefro e paesi limitrofi coperti dalla coltre bianca. In nottata numerosi i disagi per gli automobilisti e residenti a causa del maltempo.

Diverse le auto rimaste in panne nell'area del "cratere" e gli alberi caduti sulla sede stradale bloccando la circolazione.

Questa mattina è rimasta interdetta la strada di collegamento tra Bonefro e Santacroce di Magliano (Campobasso) dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santacroce di Magliano per riaprire l'arteria viaria al transito.

Il piano neve è scattato con i mezzi spazzaneve intervenuti, ma i disagi sono numerosi. Tante le richieste di soccorso ai pompieri del paese da parte di automobilisti rimasti in panne sempre vicino Bonefro e per arbusti caduti sulla strada.

Nottata di lavoro per le squadre di Vigili per liberare automobilisti dalla neve e migliorare la viabilità sulle strade.

A Bonefro, Larino e paesi limitrofi, interessati dalle abbondanti nevicate, scuole chiuse oggi. Black-out a San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) dove sono al lavoro i tecnici dell'Enel per ripristinare il servizio. (ANSA).