Maltempo: pericolo slavine, chiusa strada per Campitello

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GEN - A causa delle slavine delle ultime ore e della possibilità di nuovi eventi simili è stata chiusa al traffico la strada provinciale 106 che porta alla stazione sciistica di Campitello Matese (Campobasso). Un primo provvedimento era stato emesso per la notte scorsa.

Questa mattina poi, visto il perdurare dell'emergenza, il funzionario di turno della Prefettura, Agnese Scala, ha firmato un nuovo decreto con il quale la chiusura della strada è prorogata fino alle 9 di domani, domenica 22 gennaio.

Il Palazzo di Governo inoltre raccomanda ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, di continuare ad usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e comunque di munirsi dei previsti dispositivi antineve.