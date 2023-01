Maltempo: black out a Cantalupo, sindaco scrive a Prefetto

(ANSA) - CANTALUPO NEL SANNIO, 21 GEN - Black out elettrico a Cantalupo nel Sannio (Isernia): il municipio e borgate al buio e senza riscaldamento da ore. Lo rende noto il sindaco, Achille Caranci, precisando che il problema già esisteva e che l'ondata di maltempo ha, ulteriormente, peggiorato la situazione. Il primo cittadino ha chiesto l'intervento della Prefettura di Isernia.

"Si ritiene doveroso evidenziare - scrive Caranci - la situazione di disagio per i cittadini, costretti ad affrontare i rigori della stagione invernale privi di energia elettrica e, questo, non solo in concomitanza di eventi meteorologici straordinari". "Non ultima la situazione che sta interessando il territorio comunale - prosegue la nota - a seguito di una nevicata, neppure di portata eccezionale e per giunta annunciata da giorni, da 13 ore diverse borgate, e anche la sede comunale, prive di elettricità senza che si sappia un'informazione certa sulle tempistiche di ripristino". "Si chiede - conclude Caranci - di intervenire con ogni mezzo e risorsa necessaria a ripristinare la situazione di normalità e di provvedere alla verifiche delle infrastrutture sul territorio, al fine di garantirne la funzionalità in maniera continuativa". (ANSA).