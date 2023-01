Comune di Termoli aderisce a rete nazionale "SportCity"

(ANSA) - TERMOLI, 19 GEN - Termoli è tra le 42 città d'Italia che hanno aderito alla rete nazionale della "Fondazione SportCity". L'obiettivo: la promozione dello sport e i suoi valori attraverso sani stili di vita e il benessere delle città.

"SportCity" è un "think tank", gruppo impegnato in analisi e risoluzione di problematiche di riferimento, una risposta civica per analizzare le dinamiche sociali in relazione alle attività sportive, al benessere cittadino e alla qualità della vita.

Il prossimo 17 settembre l'Amministrazione comunale organizzerà un evento nazionale denominato "SportCity day" che si terrà, al momento, in 42 città italiane tra le quali anche Termoli.

"Abbiamo aderito alla Fondazione SpotCity in quanto rappresenta una nuova iniziativa per promuovere lo sport in tutte le sue forme, le buone pratiche, i giusti stili di vita e consentirà anche di far conoscere le bellezze della nostra città a livello nazionale" dichiara l'Assessore comunale alla cultura, turismo e sport Michele Barile.

Per meglio promuovere la Fondazione, le attività correlate e le città che hanno aderito, SportCity ha lanciato un contest sulla propria pagina Facebook per dare visibilità a tutti i centri coinvolti.

Inoltre, la città che nel corso dell'anno riceverà più consensi avrà a disposizione un "buono" di mille euro da impegnare per attrezzature e materiale sportivo da donare al territorio.

(ANSA).