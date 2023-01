Pnrr, Provincia Campobasso, 10 mln euro per scuole superiori

(ANSA) - TERMOLI, 17 GEN - "Abbiamo investito circa 10 milioni di euro di fondi Pnrr per le scuole della provincia di Campobasso". Così il presidente dell'ente e sindaco di Termoli Francesco Roberti a conclusione della cerimonia di inaugurazione della nuova palestra nell'Alberghiero nella città adriatica. "A Termoli sarà costruito il nuovo Liceo Artistico - ha proseguito - Sono previsti interventi importanti anche su Campobasso".

Il nuovo polo scolastico "Majorana" della città adriatica, la cui progettazione definitiva è stata già approvata, prevede la costruzione della scuola superiore in via Palermo. L'area di intervento è in contrada Porticone, fa parte del lotto di proprietà della Provincia di Campobasso, già sede dell'istituto industriale che ospita circa 800 studenti.

Il nuovo edificio didattico sarà dislocato su due livelli e potrà accogliere 250 studenti. Al piano terra sono previste aule con sala conferenza e locali tecnici. Al primo livello i laboratori e le classi. I locali sono caratterizzati da una grande flessibilità e variabilità d'uso. Tutti gli ambienti interni sono stati studiati per favorire numerose modalità di utilizzo. L'edificio è pensato come un "civic center" che integra l'attività didattica con servizi aperti alla comunità accogliendo le funzioni collettive al piano terra. I fondi stanziati ammontano a 4.023.800 euro. (ANSA).