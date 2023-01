Montefalcone nel Sannio, nominato Commissario prefettizio

(ANSA) - MONTEFALCONE NEL SANNIO, 17 GEN - Il viceprefetto Stefano Italiano, in servizio nell'Ufficio del Governo di Isernia, è il commissario prefettizio del Comune di Montefalcone nel Sannio. La nomina fa seguito alla sentenza del Tar Molise con cui è stata disposta la correzione del risultato elettorale delle consultazioni per il rinnovo del consiglio comunale. A Montefalcone nel Sannio si torna alle urne con il ballottaggio.

La candidata Gilda Del Borrello aveva fatto ricorso a seguito del risultato elettorale del 13 giugno 2022. Un solo voto di differenza la separava da Fabio Pasciullo, risultato eletto.

Il viceprefetto Italiano dovrà gestire il Comune in attesa del ballottaggio. (ANSA).