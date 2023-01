Abusivismo, 20 anni di battaglie legali, la spunta in Cassazione

(ANSA) - TERMOLI, 16 GEN - Riceve in eredità un fabbricato a Rio-Vivo a Termoli, ma poco dopo le viene notificato un provvedimento di abbattimento da parte dell'Agenzia del Demanio con sanzione di 600 mila euro da pagare per abusivismo.

Intraprende una battaglia durata vent'anni e oggi la spunta davanti alla Corte di Cassazione. Protagonista della vicenda, una termolese ritrovatasi con una cartella pesantissima del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio, poiché il fabbricato viene considerato insistente sul suolo demaniale. Una sentenza di grande interesse per il territorio, visto che analoghe azioni sono state avviate, con identici ordini di abbattimento, restituzione di area e pagamento, a Termoli e a Campomarino.

La donna, assistita dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Francesco Beer, intraprende una battaglia prima davanti al Tribunale di Campobasso e poi in Corte d'Appello che confermano la demolizione dell'opera e il pagamento dell'indennizzo per la protratta occupazione del fondo per 600 mila euro. La termolese non si arrende e promuove ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione che, oggi, accoglie la domanda, annullando la decisione della corte di appello di Campobasso. "La Suprema Corte nel cassare la sentenza ha rinviato la decisione nel merito alla Corte di appello di Campobasso - spiegano i legali - in diversa composizione, che dovrà ora procedere all'accertamento della natura demaniale o meno dei terreni oggetto di causa".

Grande la soddisfazione della termolese e degli avvocati Iacovino e Beer che, dopo 20 anni, sono riusciti ad annullare le "illegittime richieste del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio. La decisione è di grande interesse considerato che migliaia sono i cittadini che hanno ricevuto la stessa azione, gli stessi ordini di abbattimento, di restituzione di area e di pagamento" non solo a Termoli, ma anche a Campomarino". (ANSA).