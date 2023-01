Benzina:contro rincari ecco distributore a gestione comunale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 GEN - I prezzi dei carburanti continuano a crescere e c'è chi ha deciso di correre ai ripari mettendo in campo particolari iniziative per limitare i rincari.

E' il caso del Comune di Petrella Tifernina (Campobasso) dove da oggi è entrato in funzione un distributore di carburanti self service a gestione comunale. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il sindaco Alessandro Amoroso. "Grazie di cuore - ha scritto il primo cittadino - a tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa". Dopo pochi minuti dalla pubblicazione, sono arrivati commenti positivi anche da parte di residenti nei comuni limitrofi. (ANSA).