Sanità: Molise, avvisi per inserimento graduatorie 2024

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 GEN - La Regione Molise ha pubblicato un avviso per i medici interessati a presentare domanda per l'inserimento o per l'integrazione dei titoli nella graduatoria unica regionale per i Medici di medicina generale (Mmg) valevole per il 2024. La domanda dovrà essere compilata secondo le modalità illustrate nell'avviso disponibile sul sito web della Regione e inviata esclusivamente a mezzo Pec entro il 31 gennaio 2023. Analogo avviso riguarda i Pediatri di libera scelta (Pls).

