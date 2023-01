Maltempo, neve in Molise, 15 centimetri a Capracotta

(ANSA) - ISERNIA, 10 GEN - Un ondata di maltempo sta interessando la provincia di Isernia, con neve nell'Alto Molise e temperature in picchiata. A Capracotta (quota 1421 metri) e Pescopennataro (1190 metri) nevica dalla notte scorsa e, in alcuni punti, la coltre bianca ha raggiunto i 15 centimetri.

Ad Agnone c'è poca neve, ma un blackout elettrico ha mandato in tilt la rete per la connessione a internet. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco per auto in panne, ma tutte le strade sono percorribili e non si segnalano disagi nei punti più critici della Statale 650 Trignina e al Valico di Castelpetroso sulla Statale 17. (ANSA).