'Giocattolo sospeso', successo per iniziativa a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 GEN - Successo per l'iniziativa solidale 'Un giocattolo sospeso' promossa dal Comune di Campobasso per l'Epifania. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha avuto l'obiettivo di permettere a tutti i bambini, compresi quelli le cui famiglie versano in condizioni di difficoltà, di vivere la magia delle feste, rafforzando al contempo lo spirito di comunità. Attraverso 'Un giocattolo sospeso' chiunque lo desiderasse poteva acquistare un regalo nei negozi di giocattoli, librerie e cartolerie di Campobasso che hanno aderito all'iniziativa lasciando il dono in custodia all'esercente. "Ancora una volta - fa sapere Palazzo San Giorgio - i campobassani non si sono fatti pregare per dedicare un gesto concreto e altruistico ai più piccoli. I tantissimi doni sono stati così raccolti dagli operatori comunali per poi essere distribuiti alle famiglie in difficoltà e alle associazioni che si occupano dei più bisognosi". (ANSA).