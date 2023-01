Lotteria Italia, in Molise venduti due biglietti vincenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - Sono due i biglietti vincenti della Lotteria Italia venduti in Molise, entrambi in provincia di Campobasso. Si tratta del tagliando F 410717 venduto a Termoli e del tagliando C 040265 venduto a Matrice. A entrambi vanno premi della terza categoria: 20mila euro. In regione per questa edizione della Lotteria si è registrato un calo delle vendite del 12 per cento. I biglietti venduti sono stati 24.660; il Molise è al penultimo posto in Italia per tagliandi venduti, la classifica infatti è chiusa dalla Valle d'Aosta con15.080 biglietti. (ANSA).