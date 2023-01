A Santa Croce di Magliano monumento per vittime Covid

(ANSA) - SANTA CROCE DI MAGLIANO, 07 GEN - A Santa Croce di Magliano (Campobasso) scoperto un monumento per ricordare le vittime del Covid nel paese, 23 cittadini. Oggi l'intera comunità si è ritrovata per la messa solenne nella Chiesa di Sant'Antonio, seguita da un corteo silenzioso verso via Canada dove è stata inaugurata una scultura. Ad aprire la manifestazione, la lettura dei nomi delle vittime tra la commozione dei familiari.

"La Parola di Dio - ha detto don Costantino - è una stretta di mano che dà forza e coraggio a chi ha perso un proprio caro.

Continuiamo ad accoglierla, a stringere anche noi questa mano in modo invisibile, ma per sempre. Non si può dimenticare, ma non si può perdere la speranza. Questa giornata è speciale".

A conclusione della liturgia, la comunità in silenzio ha raggiunto via Canada dove ora sorge il monumento alle vittime del Covid, scultura realizzata dai fratelli Sebastiano e inaugurata dal sindaco Alberto Florio e da Liliana Torzillo per i familiari delle vittime. "Ricordare si può e si deve, anche quando la rabbia rischia di prendere il sopravvento - commenta il primo cittadino - ma in quei nomi c'è solo tanto amore".

