Acqua: Molise, reti comunali 'colabrodo', disperso il 52%

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 GEN - Il Molise è tra le regioni in cui si registrano le maggiori perdite idriche nelle reti comunali. Emerge dai risultati del censimento nazionale delle acque per uso civile dell'Istat relativo al 2020. A fronte di 486 litri al giorno disponibili per abitante, il 51,8 per cento viene disperso. Per le due province i dati non sono confortanti: in quella di Campobasso, su una disponibilità quotidiana per ogni abitante pari a 490 litri, se ne perdono 212 mentre a Isernia i litri dispersi sono 292 su 478 disponibili ogni giorno. (ANSA).