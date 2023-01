'Creative living lab', progetto molisano tra vincitori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 GEN - Il progetto 'La Morgia-Bottega dei talenti', presentato dal Circolo Legambiente 'Fortore Occhito', Comune di Pietracatella (Campobasso), Associazione culturale 'Creuza de ma' e 'MuSEa.p.s.' è tra le 29 proposte selezionate dal Ministero della Cultura fra le oltre 150 candidate da tutta Italia nell'ambito dell'avviso 'Creative living lab'. L'obiettivo generale è la rigenerazione urbana condivisa di luoghi periferici per la realizzazione di un progetto innovativo di qualità in ambito culturale e creativo, orientato al riuso di spazi sottoutilizzati e di zone verdi non curate.

"Un importante contributo - ha commentato Federica D'Amico, presidente del Circolo Legambiente 'Fortore Occhito' - che favorirà il rinnovamento, la riqualificazione urbana e la valorizzazione degli spazi che andranno ad arricchire l'offerta culturale e sociale di Pietracatella".

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato - le parole del sindaco, Antonio Tomassone - che concentra sul territorio tante piccole azioni di riqualificazione urbana affidandole alla creatività. Un progetto che saprà sicuramente coinvolgere i residenti rendendoli parte attiva di un intervento di valorizzazione del contesto urbano in continuità con i percorsi di partecipazione promossi dall'amministrazione". Protagonisti degli interventi di progettazione e rigenerazione condivisa saranno i giovani della 'Generazione Z' che avranno il compito di riprogettare gli spazi pubblici secondo la pratica del riuso e con un linguaggio green attraverso il supporto di specialisti, tecnici, mediatori culturali, associazioni locali e cittadini, pensandoli e adattandoli alle loro esigenze, ma in armonia con la tradizione del luogo e con i suggerimenti forniti dal resto della comunità. (ANSA).