Cinema: a Termoli l'Alta Marea Festival

(ANSA) - TERMOLI, 02 GEN - Si intitola 'I Guardiani del Mare' il primo evento invernale dell''Alta Marea Festival', l'evento che nasce mescolando cinema, arte, cultura e musica nel Borgo Antico di Termoli.

La presentazione del programma che si svolgerà domani 3 gennaio, nella sede dell'Assessorato comunale al Turismo e Cultura, la Torretta belvedere della città. Ad illustrare la nuova rassegna, il direttore artistico dell'Alta Marea Festival, Antonio De Gregorio, giovane professionista della città.

Ad aprire l'evento, la proiezione del documentario "I Guardiani del Mare" di Irene Saderini nella Casa Museo "Stephanus", in collaborazione con Molise Wow, alle ore 21. Ospite della serata:Maddalena Giusto, coautrice del documentario prodotto da Amazon Prime Video e presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Nella stessa serata verrà proiettato il trailer di "Elisa", il nuovo cortometraggio realizzato da Antonio De Gregorio, girato in Molise e prodotto dalla stessa regione. Il corto vanta la presenza del cinema italiano come Angela Curri, Piero Grant e Barbara Petti.

La serata del Festiva del 3 gennaio si concluderà con una degustazione di vini. (ANSA).