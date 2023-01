Capodanno: a Termoli pienone tra piazza e locali

(ANSA) - TERMOLI, 02 GEN - "Stiamo lavorando a nuovi progetti insieme ad associazioni del territorio per diversificare e destagionalizzare l'offerta culturale e non solo per il 2023". Così, all'ANSA, l'assessore comunale al Turismo e Cultura Michele Barile, all'indomani del concerto di Capodanno che ha richiamato circa 1.500 persone a Termoli.

In tanti sono arrivati nel centro adriatico per seguire l'evento: dai paesi limitrofi del Molise e dal basso Abruzzo: Lanciano e San Salvo, in particolare, in provincia di Chieti.

"C'è stata una bella risposta da parte della gente - dichiara l'assessore -. Siamo soddisfatti perchè le aspettative sono state soddisfatte. Erano tre anni che non c'era il Capodanno in piazza e il buon riscontro di pubblico conferma la bontà dell'evento che ha toccato tutti i generi musicali". I locali del centro cittadino hanno lavorato a pieno ritmo.

"Pienone nei ristoranti, soprattutto in centro ma non solo - conclude Barile -. C'è stato un buon riscontro per tutti.

L'evento musicale di piazza ha sicuramente incentivato". (ANSA).