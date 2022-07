Calcio: Campobasso escluso da C, depositato ricorso al Tar

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 LUG - Il Campobasso Calcio ha depositato questa mattina al Tar del Lazio il ricorso contro l'esclusione dal prossimo campionato di serie C. E' la stessa società a renderlo noto.

Proprio in merito al ricorso nei giorni scorsi i vertici del Campobasso hanno anche precisato che "tutti i tesserati risultano ancora vincolati con il club rossoblù fino a eventuale delibera da parte del presidente federale. La decisione del Collegio di Garanzia del Coni non comporta infatti automaticamente il cosiddetto 'svincolo d'autorità' dei calciatori". In merito alle notizie circolate sulla stampa negli ultimi giorni e alle trattative in corso tra calciatori del Campobasso e altre squadre, la società invita le parti in causa "ad avere comportamenti consoni alle norme federali, oltre che rispettosi del particolare momento che stanno attraversando colori rossoblù". (ANSA).