Pnrr: Campobasso, ipotesi bus a emissioni zero

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - Nei prossimi anni a Campobasso potrebbero entrare in funzione autobus urbani con alimentazione elettrica o a idrogeno. L'Amministrazione comunale, con una delibera di Giunta, ha aderito alla manifestazione di interesse prevista dal Pnrr per il rinnovo di flotte bus e treni verdi, con l'intento di utilizzare gli eventuali finanziamenti per iniziare a dotare la città di autobus a emissioni zero. Per il Comune di Campobasso, informa una nota di Palazzo San Giorgio, le risorse disponibili ammontano a circa 4 milioni di euro (3.997.928). L'obiettivo minimo da raggiungere stabilito dal Pnrr è rappresentato dall'entrata in esercizio di almeno due bus entro il 31 dicembre 2024 e di complessivi sei entro il 30 giugno 2026. (ANSA).