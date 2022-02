ANSA-IL PUNTO/COVID: Molise, casi in aumento, mille guariti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 FEB - Nelle ultime 24 ore in Molise si sono registrati due decessi riconducibili al Covid-19, si tratta di pazienti ricoverati nel reparto anziani fragili Covid dell'ospedale Cardarelli di Campobasso; i morti sono 540 dall'inizio dell'emergenza. Ci sono inoltre 406 nuovi casi di positività, in aumento rispetto a ieri (372), di cui 54 diagnosticati con tamponi molecolari, 352 con antigenici trasmessi all'Azienda sanitaria regionale (Asrem) da farmacie o laboratori privati, a fronte di 2.485 tamponi refertati (tasso positività 16,3%), 5 ricoveri, di cui 2 nel reparto anziani fragili e 3 in malattie infettive, due dimessi da malattie infettive, 1.186 guariti. E' quanto emerge dal bollettino diffuso in serata dall'Asrem.

Il totale dei pazienti attualmente positivi è 8.635, di cui 2.253 diagnosticati con tamponi molecolari Asrem, 6.382 con gli antigenici. Il totale dei pazienti ricoverati al Cardarelli è 43, uno in più rispetto a ieri, di cui 26 in infettive (+1), 14 nel reparto anziani fragili (invariato), 3 in intensive (invariato).

Di questi, 17 non sono vaccinati contro il Covid, 2 hanno ricevuto la prima dose, 8 la seconda dose o dose unica, 16 la terza dose. Gli asintomatici a domicilio sono 8.556, 2.958 i soggetti in isolamento, 8.667 le visite domiciliari effettuate dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) dall'inizio dell'emergenza. (ANSA).