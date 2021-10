Comunali: a Isernia vince centrosinistra con Castrataro

I risultati del primo turno: Piero Castrataro (centrosinistra) 41,66% e Gabriele Melogli (centrodestra) 42,88, annunciavano un ballottaggio all'ultimo voto, invece non è andata così. Castrataro, 46 anni ingegnere nucleare, ha trascinato l'elettorato imponendosi sull'avversario già dopo un'ora dallo scrutinio. Non hanno fatto la differenza i candidati delle liste: 7 a sostegno di Melogli e 5 per Castrataro. Al ballottaggio non c'è stata storia: Castrataro ha superato il 57% travolgendo l'ex sindaco. A nulla, inoltre, è valso l'appoggio dichiarato di FdI a Melogli, partito che non era entrato nella coalizione di centrodestra nel primo turno, appoggiando la candidatura di Cosmo Tedeschi. Un appoggio, per altro, palese solo per il coordinatore regionale di FdI, Filoteo Di Sandro, perché il consigliere regionale del partito, Michele Iorio anche ex governatore del Molise, non si è apertamente dichiarato a favore di Melogli. Anzi, Iorio aveva chiesto, fino all'ultimo momento, un cambio di passo rispetto alla politica del presidente della Regione, Donato Toma, sceso in campo più volte al fianco di Melogli durante la campagna elettorale. Un connubio che gli elettori di Isernia non avevano gradito, soprattutto dopo la presentazione del Piano sanitario con i tagli all'ospedale della città. Dall'altra parte la coalizione del centrosinistra con Piero Castrataro che ha messo insieme Pd e Movimento Cinque Stelle, Partito Socialista e Sinistra Italiana, la civica 'Isernia Futura' e Volt. Castrataro non ha cercato accordi o apparentamenti con le liste del terzo candidato: Cosmo Tedeschi escluso dal ballottaggio. Negli ultimi 15 giorni il suo messaggio è stato: "Noi siamo alleati con i cittadini". Ha trascinato soprattutto i giovani, molti sono rientrati dalle sedi universitarie per "votare Castrataro", del resto lo hanno dichiarato in uno spot postato su tutti i social che, per la coalizione di centrosinistra, sono stati molto utilizzati durante la campagna elettorale.