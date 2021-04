25 aprile: gli appuntamenti in Molise

(ANSA) - TERMOLI, 24 APR - Diverse le iniziative previste in Molise per la festa del 25 aprile: il giorno della Liberazione vedrà numerosi appuntamenti seppur contingentati per via dell'emergenza sanitaria, così secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri impartite al fine di prevenire assembramenti. A Campobasso, alle 10.30, il sindaco Roberto Gravina, insieme ai rappresentanti di Prefettura e dell'associazione partigiani, presenzierà la ricorrenza in Piazza della Vittoria. Per l'intera giornata saranno realizzati dei murales in via Martiri Molisani della Resistenza a Campobasso. "Termoli non dimentica i valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani per un futuro di pace". Così l'Amministrazione comunale di Termoli nel 76/o anniversario della liberazione. Il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia Francesco Roberti, alle 10.30, deporrà una corona di alloro davanti il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto.

"Il 25 aprile, liberazione dal nazifascismo rappresenta una data di speranza - dichiara Roberti - ma anche di rinascita e fiducia verso il futuro. Oggi più che mai non possiamo che fare tesoro di questi sentimenti: privati della nostra libertà dalla pandemia, non possiamo che augurarci, attraverso la campagna vaccinale, un futuro migliore. Per tutti". Il Pd della città ha annunciato la presentazione di una mozione in Comune per l'intitolazione alla ricorrenza del 25 aprile una piazza o una strada della città.

Alle 10, i rappresentanti delle segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil con l'Anpi, l'Unione degli studenti e le Istituzioni locali, si recheranno a Monte Marrone per la commemorazione ai caduti della Resistenza e della Liberazione. La manifestazione prevede l'omaggio al cippo funebre di Giaime Pintor presso il comune di Rocchetta al Volturno (Isernia) e al Monumento Nazionale di Monte Marrone.

Alle 10.30 a Castropignano sarà ricordato il partigiano Michele Arcangelo De Paolo, Medaglia d'oro al valore militare; alle ore 12 a Portocannone (Campobasso) sarà inaugurata la targa in ricordo di Michelangelo Donato Vitale. A Pietracatella (Campobasso), alle 9.30, il sindaco del paese Antonio Tomassone deporrà una corona di alloro al monumento ai caduti. (ANSA).